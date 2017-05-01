На этой неделе в Винницкой области состоится авиационный фестиваль
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 1 мая. УНН. В селе Нагоряны Могилев-Подольского района 6-7 мая состоится авиафестиваль "Крылья Днестра-2017", посвященный 25-летию воздухоплавания в Могилев-Подольском районе. Информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Могилев-Подольской РГА.
В программе фестиваля запланированы полеты воздушного шара, мотопарапланов, управляемых авиамоделей, запуск моделей ракет, выставка образцов сверхлегкой авиации.
Также на стадионе будет организовано фаер-шоу, выездная торговля, установлена профессиональная сцена, где будут выступать коллективы художественной самодеятельности, этнофолькгрупы и эстрадные певцы.
Напомним, в декабре 2016 года в Александрийском в Доме детского и юношеского творчества прошли ежегодные открытые соревнования по авиамодельному спорту (комнатные модели планеров), посвященные 73-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков.