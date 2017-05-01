Цього тижня на Вінниччині відбудеться авіаційний фестиваль
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 1 травня. УНН. У селі Нагоряни Могилів-Подільського району 6-7 травня відбудеться авіафестиваль "Крила Дністра-2017", присвячений 25-річчю повітроплавання у Могилів-Подільскому районі. Інформує УНН-Центр із посиланням на прес-службу Могилів-Подільської РДА.
В програмі фестивалю заплановано польоти повітряної кулі, мотопарапланів, керованих авіамоделей, запуск моделей ракет, виставка зразків надлегкої авіації.
Також на стадіоні буде організовано фаєр-шоу, виїзну торгівлю, встановлена професійна сцена, де виступатимуть колективи художньої самодіяльності, етнофолькгрупи та естрадні співаки.
Нагадаємо, у грудні 2016 року в Олександрійському в Будинку дитячої та юнацької творчості пройшли щорічні відкриті змагання з авіамодельного спорту (кімнатні моделі планерів), присвячені 73-й річниці визволення міста від фашистських загарбників.