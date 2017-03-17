В этом году Украина экспортировала в страны ЕС 363,5 тонны птицы

По словам первого замглавы Госпродпотребслужбы Андрея Жука, в частности в Эстонию было поставлено куриное мясо весом 58, 4 тонны, в Нидерланды - 148,8 тонны куриного мяса. В Германию отправлено 18,6 тонны мяса курицы и 11 тонн пуха-пера. Польша приняла украинское куриное мясо общим весом 126,7 тонны.

Госпродпотребслужба отмечает, что статус экспорта продукции птицеводства в ЕС не менялся. Как уже сообщалось Исполнительным Решением Комиссии ЕС №2017/151 от 27.01.2017 года Европейским Союзом были внесены изменения в Приложение I к Регламенту ЕС №798/2008 и признаны меры по зонированию территории Украины при возникновении гриппа птицы.

То есть таким образом был восстановлен ввоз в ЕС мяса птицы и продукции птицеводства из Украины за исключением Одесской, Херсонской и Черновицкой областей, где были зафиксированы случаи заболевания высокопатогенным гриппом птицы.

Как сообщал УНН, по прогнозам Ассоциации животноводов Украины импорт мяса в Украину вырастет на 20%.