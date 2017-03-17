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Цього року Україна експортувала до країн ЄС 363,5 тонни птиці

Цього року Україна експортувала до країн ЄС 363,5 тонни птиці

Київ • УНН

 • 11177 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. З початку 2017 року до країн-членів Європейського Союзу українські виробники поставили 363,5 тонни продукції птахівництва. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.

За словами першого заступник голови Держпродспоживслужби Андрія Жука, зокрема до Естонії було поставлено куряче м'ясо вагою 58, 4 тонни, до Нідерландів – 148,8 тонни курячого м'яса. До Німеччини відправлено 18,6 тонни м’яса курятини та 11 тонн пуху-пера. Польща прийняла українське куряче м'ясо загальною вагою 126,7 тонни.

Держпродспоживслужба наголошує, що статус експорту продукції птахівництва до ЄС не змінювався. Як уже повідомлялося Виконавчим Рішенням Комісії ЄС №2017/151 від 27.01.2017 Європейським Союзом було внесено зміни в Додаток І до Регламенту ЄС №798/2008 та визнано заходи щодо зонування території України при виникненні грипу птиці.

Тобто таким чином було відновлено ввезення до ЄС м’яса птиці та продукції птахівництва з України за винятком Одеської, Херсонської та Чернівецької областей, де були зафіксовані випадки захворювання на високопатогенний грип птиці.

Як повідомляв УНН, за прогнозами Асоціації тваринників України імпорт м’яса в Україну зросте на 20%.

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