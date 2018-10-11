В этом году в украинскую армию поступило около 1900 единиц новейшего вооружения и техники

"Благодаря концентрации усилий, целенаправленной работе работников оборонно-промышленного комплекса только в текущем году в войска поставлено около 1900 единиц нового или глубоко модернизированного вооружения и военной техники", - сказал он.



По словам Президента, это бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение и т.д.



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Как сообщал УНН, в Украине успешно прошел очередной этап испытаний реактивных снарядов РС-80 "Оскол" калибра 80 мм.