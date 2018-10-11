В этом году в украинскую армию поступило около 1900 единиц новейшего вооружения и техники
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В текущем году в украинские войска поставлено около 1900 единиц нового или глубоко модернизированного вооружения и военной техники Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области, передает УНН.
"Благодаря концентрации усилий, целенаправленной работе работников оборонно-промышленного комплекса только в текущем году в войска поставлено около 1900 единиц нового или глубоко модернизированного вооружения и военной техники", - сказал он.
По словам Президента, это бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение и т.д.
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Как сообщал УНН, в Украине успешно прошел очередной этап испытаний реактивных снарядов РС-80 "Оскол" калибра 80 мм.