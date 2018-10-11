Цього року до української армії надійшло біля 1900 одиниць новітнього озброєння та техніки

"Завдяки концентрації зусиль, цілеспрямованій роботі працівників оборонно-промислового комплексу лише в поточному році у війська поставлено біля 1900 одиниць нового або глибоко модернізованого озброєння та військової техніки", – сказав він.



За словами Президента, це бронетанкова, морська, авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння і т.д.



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Як повідомляв УНН, в Україні успішно пройшов черговий етап випробувань реактивних снарядів РС-80 “Оскол” калібру 80 мм.