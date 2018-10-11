Цього року до української армії надійшло біля 1900 одиниць новітнього озброєння та техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В поточному році до українських військ поставлено біля 1900 одиниць нового або глибоко модернізованого озброєння та військової техніки Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з командирами бригад ЗСУ, Нацгвардії і Держприкордонслужби на Хмельниччині, передає УНН.
"Завдяки концентрації зусиль, цілеспрямованій роботі працівників оборонно-промислового комплексу лише в поточному році у війська поставлено біля 1900 одиниць нового або глибоко модернізованого озброєння та військової техніки", – сказав він.
За словами Президента, це бронетанкова, морська, авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння і т.д.
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Як повідомляв УНН, в Україні успішно пройшов черговий етап випробувань реактивних снарядів РС-80 “Оскол” калібру 80 мм.