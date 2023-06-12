ЦНС: Россияне мародерствуют в затопленных селах на левобережье Херсонщины

Детали

Россияне не пускают в населенные пункты на ВОТ Херсонщины местных и разграбляют их дома.

Жители временно оккупированных населенных пунктов на левобережье Херсонщины пытаются вернуться в дома после затопления. Люди покинули дома после теракта россиян на Каховской ГЭС. Но сейчас большая вода начинает сходить и местные хотят вернуться домой. Однако россияне закрыли в’въезд в эти села и города и активно разграбляют дома. В частности такая ситуация в селе Большая Кардашинка Скадовского района. Россияне грабят даже дома, где остались люди.

Также в Голой Пристани россияне заблокировали людей в местной школе. У них забрали паспорта и не отпускают домой.

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