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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ЦНС: Россияне мародерствуют в затопленных селах на левобережье Херсонщины

Киев • УНН

 • 359785 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. После того, как в селах временно оккупированной части Херсонщины сходит вода, оккупанты грабят местных. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

ЦНС: Россияне мародерствуют в затопленных селах на левобережье Херсонщины

Детали 

Россияне не пускают в населенные пункты на ВОТ Херсонщины местных и разграбляют их дома.

Жители временно оккупированных населенных пунктов на левобережье Херсонщины пытаются вернуться в дома после затопления. Люди  покинули дома после теракта россиян на Каховской ГЭС. Но сейчас большая вода начинает сходить и местные хотят вернуться домой. Однако россияне закрыли в’въезд в эти села и города и активно разграбляют дома. В частности такая ситуация в селе Большая Кардашинка Скадовского района. Россияне грабят даже дома, где остались люди.

Также в Голой Пристани россияне заблокировали людей в местной школе. У них забрали паспорта и не отпускают домой.

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