Цены на нефть выросли на 1% на фоне сокращения запасов топлива в США

По данным Bloomberg по состоянию на 10:15 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,70%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 92,32 доллара за баррель, прибавив 0,74%.

Детали

Цены на нефть несколько восстановились в среду, на фоне того, как данные указали на устойчивый спрос на топливо в США, что дало передышку после 5-процентного падения днем ​​ранее из-за опасений, что спрос пострадает от усиления ограничений в Китае из-за COVID- 19 и повышения процентных ставок центральным банком США, отмечает Reuters.

Поддерживая настроения на рынке в среду, данные Американского института нефти (API) показали, что запасы бензина в стране сократились примерно на 3,4 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов, включая дизельное и реактивное топливо, сократились примерно на 1,7 млн баррелей за неделю, закончившуюся 26 августа.

Дополнение

Saudi Aramco показала рекордную прибыль на фоне взлета цен на нефть из-за войны рф против Украины.