Ціни на нафту зросли на 1% на тлі скорочення запасів пального в США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у середу під час торгів зросли в ціні до 100,01 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 10:15, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,70%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 92,32 долара за барель, додавши 0,74%.
Деталі
Ціни на нафту дещо відновилися в середу, на тлі того, як дані вказали на стійкий попит на паливо в США, що дало перепочинок після 5-відсоткового падіння днем раніше через побоювання, що попит постраждає від посилення обмежень у Китаї через COVID-19 та підвищення процентних ставок центральним банком США, відзначає Reuters.
Підтримуючи настрої на ринку в середу, дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси бензину в країні скоротилися приблизно на 3,4 млн барелів, тоді як запаси дистилятів, включаючи дизельне та реактивне пальне, скоротилися приблизно на 1,7 млн барелів за тиждень, що закінчився 26 серпня.
Доповнення
Saudi Aramco показала рекордний прибуток на тлі злету цін на нафту через війну рф проти України.