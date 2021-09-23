Круглосуточный колл-центр для консультаций по COVID-19 начинает работать в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. С 27 сентября в Одессе начинает работу круглосуточный колл-центр для консультаций по COVID-19. Телефон колл-центра 15-50. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что по телефону можно будет обратиться при возникновении вопросов касательно вакцинации, COVID-19, количества свободных коек в стационаре и тому подобное. Также в колл-центр можно обратиться в том случае, когда не удается связаться с больным или нужно узнать информацию о его состоянии. Никогосян сказал, что менеджерами колл-центра будут медики, которые смогут круглосуточно консультировать жителей одесситов.