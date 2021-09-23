Цілодобовий колл-центр для консультацій по COVID-19 починає працювати в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. З 27 вересня в Одесі починає роботу цілодобовий колл-центр для консультацій по COVID-19. Телефон колл-центру 15-50. Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян, передає УНН.
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Він повідомив, що за телефоном можна буде звернутися у разі виникнення питань щодо вакцинації, COVID-19, кількості вільних ліжок в стаціонарі тощо. Також в колл-центр можна звернутися в тому випадку, коли не вдається зв'язатися з хворим або потрібно дізнатися інформацію про його стан. Нікогосян сказав, що менеджерами колл-центру будуть медики, які зможуть цілодобово консультувати жителів одеситів.