Центровой А.Лень набрал 13 очков в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. "Финикс Санс" украинского "бигмена" Алексея Леня в гостях противостоял одному из лидеров Западной конференции НБА "Хьюстон Рокетс", передает УНН.
Украинец получил место в стартовом составе из-за предоставленного отдыха основному центровому коллектива американцу Тайсону Чендлеру.
Наш соотечественник проявлял активные действия в нападении, переигрывая оппонентов и исправляя своих партнеров по команде. Однако имел проблемы с фолами - в первой половине третьей четверти уроженец города Антрацит имел уже 5 персональных замечаний в пассиве. В середине заключительной 12-минутки центровой "Санс" получил 6-е и завершил поединок досрочно.
За 19:41 минуты на паркете А.Лень набрал 13 очков (5/8 двухочковые, 3/5 штрафные), 8 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот при 4 потерях.
В целом "Финикс" с результатом 102: 133 потерпел 38 поражение при 17 выигрышах в НБА - последняя ступенька на Западе. "Рокетс" имеет 40 поединков в свою пользу и 17 проигрышей - 3 место на Западе.
Примечательно, что показатель в 13 набранных баллов является лучшим результатом А.Леня начиная с января, когда центровой в игре с "Далласом" отметился 14 пунктами.
Добавим также, более 13 очков украинец получил лишь 6 раз в сезоне 2016-17 годов. Лучший результат - 18 баллов (2 ноября 2016-го, против "Портленда").