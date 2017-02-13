Центровий О.Лень набрав 13 очок у матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. “Фінікс Санс” українського “бігмена” Олексія Леня в гостях протистояв одному із лідерів Західної конференції НБА “Х’юстон Рокетс”, передає кореспондент УНН.
Українець отримав місце у стартовому складі через наданий відпочинок основному центровому колективу американцю Тайсону Чендлеру.
Наш співвітчизник проявляв активні дії в нападі, переграючи опонентів та виправляючи своїх партнерів по команді. Проте О.Лень мав проблеми з фолами — в першій половині третьої чверті в уродженця міста Антрацит вже було 5 персональних зауважень у пасиві. В середині заключної 12-хвилинки центровий “Санс” отримав 6-й і завершив поєдинок достроково.
За 19:41 хвилини на паркеті О.Лень набрав 13 очок (5/8 двоочкові, 3/5 штрафні), 8 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот при 4 втратах.
Загалом “Фінікс” з результатом 102:133 зазнав 38 поразки при 17 виграшах в НБА — остання сходинка на Заході. “Рокетс” мають 40 поєдинків на свою користь і 17 програшів — 3 місце на Заході.
Примітно, що показник в 13 набраних балів є найкращим результатом О.Леня починаючи з початку січня, коли центровий у грі із “Далласом” відзначився 14 пунктами.
Додамо також, більше 13 очок українець здобував лише 6 разів у сезоні 2016-17 років. Кращий результат — 18 балів (2 листопада 2016-го, проти “Портленда”).