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Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия

Центральный банк Китая стремится к дополнительным шагам для стимулирования спроса в стране и укрепления доверия

Киев  •  УНН

3 апреля 2024, 12:52  •  10400 просмотра

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Центральный банк Китая обещает внедрять разумную и эффективную монетарную политику, а также активно работать над стимулированием внутреннего спроса и укреплением доверия, чтобы стимулировать экономическое восстановление в стране.

В среду, Центральный банк Китая заявил, что будет внедрять разумную и эффективную денежно-кредитную политику, уделять больше внимания антициклическим мерам и активно работать над увеличением внутреннего спроса и повышением доверия, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

После квартального заседания комитета по монетарной политике, Центральный банк Китая заявил о своем намерении поддерживать банки в пополнении капитала и направлять финансовые учреждения на увеличение выдачи средне- и долгосрочных кредитов в обрабатывающей промышленности.

Экономические данные за январь-февраль, а также опрос владельцев фабрик за март, указывают на позитивный старт для китайской экономики, что открывает возможности для дальнейших мер облегчения со стороны китайских политиков, стремящихся стимулировать восстановление экономики после периода локдаунов.

Банк отметил, что экономическая активность в Китае продолжает развиваться в позитивном направлении, но одновременно отметил проблемы с неадекватностью платежеспособного спроса и слабыми социальными ожиданиями, а также "усилит реализацию введенной монетарной политики" и будет поддерживать достаточно достаточную ликвидность.

Согласно заявлению, Центральный банк сбалансирует "умеренный рост" цен и поддержит их на разумном уровне, учитывая дефляционное давление в экономике. Банк также отметил необходимость, чтобы крупные банки выполняли свою роль в предоставлении финансовых услуг реальному сектору экономики.

Напомним,

Китай стремится стать мощной движущей силой восстановления мировой экономики в этом году благодаря более широкому открытию своих рынков для иностранных инвесторов, продвижению технологических инноваций и обеспечению высококачественного роста.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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