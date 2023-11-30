Центр противодействия дезинформации: рф создает нарратив об Украине как "черном рынке"
Киев • УНН
россия распространяет дезинформационный нарратив, изображающий Украину как "черный рынок" и ненадежного партнера, как заявила Анаит Хоперия из украинского Центра противодействия дезинформации
россия создает стратегический нарратив о том, что Украина в принципе является "черным рынком" и якобы ненадежным партнером. В этом плане Киев должен работать как можно больше, потому что этот нарратив рф будет дальше развивать. Об этом сообщила руководитель департамента противодействия информационным угрозам национальной безопасности Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Анаит Хоперия во время обсуждения исследования "Черный рынок оружия", передает корреспондент УНН.
Если мы анализируем те кампании, которые наш Центр уже опубликовал и представил о черном рынке оружия, о черной трансплантологии, о похищении детей, мы видим, что россия создает стратегический нарратив, что Украина в принципе является "черным рынком" и ненадежным партнером. Вот в этом плане мы должны работать как можно больше, потому что вот этот стратегический нарратив будет дальше развиваться
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда, на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
Дополнение
Центр анализирует российскую кампанию дезинформации под названием "Рынок черного оружия", которая была обнаружена во время мониторинга российского и международного информационного пространства.
Центр установил, что главной целью этой дезинформационной кампании является закрепление среди мировой аудитории устойчивого нарратива, что "Украина торгует предоставленным оружием" и является "основным фактором дестабилизации во всех горячих точках мира".
Во время исследования Центр проанализировал 10 862 сообщения на украинском, русском и других языках, во временном промежутке с 24 февраля 2022 года по 16 октября 2023 года включительно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский заявил, что "мы не такие подонки, как они", комментируя фейк россии о торговле оружием
Центр противодействия дезинформации: рф создает нарратив об Украине как "черном рынке"
россия распространяет дезинформационный нарратив, изображающий Украину как "черный рынок" и ненадежного партнера, как заявила Анаит Хоперия из украинского Центра противодействия дезинформации.
Сезон гриппа и коронавируса: в трех областях Украины превышен эпидемический порог
Эпидемический порог COVID-19 и гриппа был превышен в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях Украины, что может привести к новым ограничениям. Вакцина против COVID-19, эффективная против всех местных штаммов, доступна по всей стране.
В Киевском апелляционном суде заявили, что не покрывают коррупцию на фоне скандала со взяточничеством судей
В Киевском апелляционном суде публично заявили, что им неизвестны подробности, но они осуждают коррупцию после того, как четверо их судей были обвинены во взяточничестве. Они подчеркивают позицию абсолютной нетерпимости к коррупции
В вечерние часы в украинской энергосистеме возможен дефицит-Укрэнерго
Из-за плохой погоды 191 населенный пункт в Украине обесточен, вечером прогнозируется потенциальный дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" просит экономить на потреблении электроэнергии, несмотря на то, что ремонтные работы продолжаются, а импортные мощности увеличились.
Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: погибла женщина
В результате обстрела российской артиллерией села Садовое Херсонской области погибла 59-летняя женщина.
"Идите к черту": Маск остро ответил компаниям, отказавшимся от сотрудничества с соцсетью X
Илон Маск осудил бренды, бойкотирующие рекламу в социальной сети после обвинений в антисемитизм и в его адрес, утверждая, что их бойкот может потенциально "убить" сеть.
Силы обороны ликвидировали почти 500 захватчиков и 25 единиц вражеской техники на Таврическом направлении
По словам командующего Александра Тарнавского, силы обороны на Таврическом направлении за день ликвидировали почти 500 российских солдат, уничтожили 25 единиц вражеской техники и взяли в плен четырех военнослужащих.
Борьбу с черным некачественным горючим хотят закрепить законодательно: уже есть первые шаги в парламенте
Комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, направленный на борьбу с незаконным оборотом топлива и некачественным топливом, вводящий нулевой акциз на нефть и газовый конденсат и расширяющий правила в отношении растворителей.
Из-за угрозы терактов Германия усилила охрану рождественских ярмарок
Германия усилила меры безопасности на рождественских ярмарках из-за возросшей террористической угрозы под влиянием событий на Ближнем Востоке, включая задержание двух подростков, планировавших нападение. Крупные города Франкфурт и Штутгарт, предприняли беспрецедентные меры, такие как металлические заборы и сверхпрочные столбы.
СБУ подтвердила обыски в Почаевской лавре: показала фото
Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской Успенской лавре в рамках уголовного расследования относительно причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.