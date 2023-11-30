Центр противодействия дезинформации: рф создает нарратив об Украине как "черном рынке"

россия создает стратегический нарратив о том, что Украина в принципе является "черным рынком" и якобы ненадежным партнером. В этом плане Киев должен работать как можно больше, потому что этот нарратив рф будет дальше развивать. Об этом сообщила руководитель департамента противодействия информационным угрозам национальной безопасности Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Анаит Хоперия во время обсуждения исследования "Черный рынок оружия", передает корреспондент УНН.

Если мы анализируем те кампании, которые наш Центр уже опубликовал и представил о черном рынке оружия, о черной трансплантологии, о похищении детей, мы видим, что россия создает стратегический нарратив, что Украина в принципе является "черным рынком" и ненадежным партнером. Вот в этом плане мы должны работать как можно больше, потому что вот этот стратегический нарратив будет дальше развиваться - рассказала Хоперия.

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Дополнение

Центр анализирует российскую кампанию дезинформации под названием "Рынок черного оружия", которая была обнаружена во время мониторинга российского и международного информационного пространства.

Центр установил, что главной целью этой дезинформационной кампании является закрепление среди мировой аудитории устойчивого нарратива, что "Украина торгует предоставленным оружием" и является "основным фактором дестабилизации во всех горячих точках мира".

Во время исследования Центр проанализировал 10 862 сообщения на украинском, русском и других языках, во временном промежутке с 24 февраля 2022 года по 16 октября 2023 года включительно.

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