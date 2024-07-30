Благотворительный фонд "МХП-Громаді" восстановил библиотеку в деоккупированном селе Рудницкое Киевской области. Теперь здесь не только читают книги украинских и мировых писателей, но и проходят презентации книг и встречи с известными авторами современности и автограф-сессии, передает УНН.

"Наша библиотека превратилась в комфортное и уютное место, где приятно проводить время. Стала местом для чтения и общения", - говорит заведующая библиотеки-филиала в с. Рудницкое Наталья Василенко.

Так, недавно на базе библиотеки состоялись творческие встречи с автором Сергеем Смаглюком и сказочником Сашей Лирником. Накануне они презентовали свои книги в стенах библиотеки. Кроме того, на днях в библиотеке состоялась творческая встреча с представителем Киевского кобзарского цеха Виталием Кобзарем. Он познакомил посетителей с кобзой и прочитал стихи Василия Симоненко из сборника "Молитва", издательство которого поддержал "МХП-Громаді".

Напомним, в 2022 году населенный пункт Рудницкое оккупировали российские военные. Сожгли местную школу, обстреляли ряд других объектов инраструктуры, уничтожили и повредили частные дома местных жителей. Повредили и помещение местного клуба, в котором располагалась библиотека. В самой библиотеке выбили двери, топтали книги с украинской символикой.

В прошлом году благодаря благотворителям в клубе удалось создать творческое пространство для детей из Рудницкого. Следующим этапом стало восстановление библиотеки. Восстановить библиотеку удалось в рамках грантового конкурса "Усиление общественного участия в процессах раннего восстановления на освобожденных территориях", который администрируется ИСАР "ЕДИНЕНИЕ" при поддержке Фонда "Партнерство за сильную Украину", финансируемого странами-партнерами в сотрудничестве с Фондом "МХП-Громаді". В помещении полностью сделали ремонт (стен, потолков, пола), закупили новую мебель и часть книг.