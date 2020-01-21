Центр Киева сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах в центре Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках бульвар Леси Украинки, бульвар Тараса Шевченко, Голосеевский проспект, проспект Науки, проспект Степана Бандеры, проспект Правды и проспект Победы.
Кроме того, движение затруднено по улице Жилянской, по улице Голосеевской, улицей Николая Гринченко, улице Большой Васильковской, по улице Михаила Бойчука, Надднепрянским шоссе, Набережным шоссе, улицей Набережно-Крещатицкой, по улице Вышгородской, по улице Елены Телиги, улице Академика Заболотного, улице Юрия Ильенко.
На левом берегу в пробках стоит проспект Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Романа Шухевича, улица Миропольская и Харьковское шоссе.
Движение на мостах - Южном, Северном, Патона, Метро и Дарницком - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, в Киеве на Южном мосту 21 января частично ограничат движение в связи с ремонтными работами.