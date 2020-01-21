Центр Києва скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Станом на 8:45 на дорогах в центрі Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах бульвар Лесі Українки, бульвар Тараса Шевченка, Голосіївський проспект, проспект Науки, проспект Степана Бандери, проспект Правди та проспект Перемоги.
Окрім того, рух ускладнено вулицею Жилянською, вулицею Голосіївською, вулицею Миколи Грінченка, вулицею Великою Васильківською, вулицею Михайла Бойчука, Наддніпрянським шосе, Набережним шосе, вулицею Набережно-Хрещатицькою, вулицею Вишгородською, вулицею Олени Теліги, вулицею Академіка Заболотного, вулицею Юрія Іллєнка.
На лівому березі у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Дарницьке шосе, проспект Соборності, Броварський проспект, проспект Романа Шухевича, вулиця Миропільська та Харківське шосе.
Рух на мостах - Південному, Північному, Патона, Метро та Дарницькому - ускладнено в напрямку правого берега.
Нагадаємо, у Києві на Південному мосту 21 січня частково обмежать рух у зв’язку з ремонтними роботами.