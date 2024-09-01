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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 03:30  •  6599 просмотра

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Нефть завершила август падением цен из-за ожидания увеличения предложения ОПЕК+ с октября. Brent подешевела на 1,43% до $78,80 за баррель, WTI - на 3,11% до $73,55 за баррель.

Нефть завершила последнюю неделю августа на рынке с существенным спадом. Отрицательную динамику эталонные бренды нефти демонстрировали в пятницу, 30 августа. В частности, цены на сырье снизились из-за того, что инвесторы взвешивали ожидания по увеличению предложения ОПЕК+, начиная с октября. Кроме того, на рынок влияют надежды на значительное снижение процентной ставки в США, которое прогнозируют на сентябрь после данных, свидетельствующих о высоких потребительских расходах, согласно данным Reuters, передает УНН.

Детали

Марка нефти Brent в пятницу подешевела на 1,14 доллара или на 1,43%. Бренд нефти завершил торговую сессию с ценой на уровне 78,80 доллара за баррель. Речь идет об октябрьских фьючерсах. Всего за неделю нефть Brent подешевела на 0,3% и на 2,4% за август.

Контракты на американскую нефть West Texas Intermediate упали в цене на 2,36 или на 3,11% до 73,55 доллара за баррель. За неделю сырье просело в цене на 1,7%, а за месяц - на 3,6%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

  • Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 76,93 доллара за баррель;
  • Контракты WTI торгуются по цене 73,55 доллара за баррель.

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