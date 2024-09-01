Ціни на нафту знизилися через очікування збільшення пропозиції ОПЕК+
Київ • УНН
Нафта завершила серпень падінням цін через очікування збільшення пропозиції ОПЕК+ з жовтня. Brent подешевшала на 1,43% до $78,80 за барель, WTI - на 3,11% до $73,55 за барель.
Нафта завершила останній тиждень серпня на ринку із суттєвим спадом. Від'ємну динаміку еталонні бренди нафти демонстрували у п'ятницю, 30 серпня. Зокрема, ціни на сировину знизилися через те, що інвестори зважували очікування щодо збільшення пропозиції ОПЕК+, починаючи з жовтня. Крім того, на ринок впливають надії на значне зниження процентної ставки в США, яке прогнозують на вересень після даних, що свідчать про високі споживчі витрати, згідно з даними Reuters, передає УНН.
Деталі
Марка нафти Brent у п'ятницю подешевшала на 1,14 долара або на 1,43%. Бренд нафти завершив торгову сесію з ціною на рівні 78,80 долара за барель. Йдеться про жовтневі ф'ючерси. Загалом за тиждень нафта Brent подешевшала на 0,3% та на 2,4% за серпень.
Контракти на американську нафту West Texas Intermediate впали в ціні на 2,36 чи на 3,11% до 73,55 долара за барель. За тиждень сировина просіла в ціні на 1,7%, а за місяць – на 3,6%.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 76,93 долара за барель;
- Контракти WTI торгуються за ціною 73,55 долара за барель.
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