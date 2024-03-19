Во вторник цены на нефть упали из-за ожидаемого увеличения поставок из России, более медленного роста спроса на авиатопливо, а также осторожной торговли перед ожидаемым решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам в США, пишет УНН с ссылкой на Reuters.

Детали

Нефтяные фьючерсы марки Brent с доставкой в мае потеряли 15 центов и опустились до уровня 86,74 долларов за баррель в 07:08 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть WTI снизились на 13 центов, до 82,03 долларов. Апрельский контракт на WTI, который заканчивается в среду, спустился на 13 центов, до 82,59 долларов.

Оба эталона достигли четырехмесячных максимумов на предыдущей сессии, где их поддержали снижение экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака, а также признаки роста спроса и экономического развития в Китае и США.

Атаки, вероятно, сократят добычу российской нефти на 300 тыс баррелей в сутки в дополнение к плановым остановкам на техническое обслуживание... Однако снижение объемов первичной переработки приведет к увеличению экспорта нефти, что поможет России одновременно достичь сокращения добычи и сохранить экспорт на прежнем уровне - пишут аналитики JP Morgan.

россия планирует увеличить свой нефтяной экспорт через западные порты в марте на почти 200 тысяч баррелей в сутки. На цены также влияет неопределенность относительно возможных изменений в процентных ставках в США перед заседанием Федеральной резервной системы, запланированным на 20 марта в 18:00 по Гринвичу.

Напомним,

Великобритания продолжает косвенно импортировать миллионы баррелей российской нефти каждый год через нефтепродукты, переработанные из российской сырой нефти в таких странах, как Индия, которые затем экспортируются в Великобританию, подрывая западные санкции, направленные на ограничение доходов от российской нефти.

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