Цена нефти продолжает падать: в чем же причина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фьючерсы на нефть Brent и WTI снижаются из-за опасений относительно мирового спроса. Инвесторы ожидают возможного увеличения добычи ОПЕК+ в октябре, несмотря на сокращение запасов топлива в США.

Цены на нефть упали пятую сессию в четверг, поскольку инвесторы обеспокоены перспективами мирового спроса, несмотря на сокращение запасов топлива в США.

Пишет УНН с ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 10 центов до 75,95 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 23 цента до 71,70 долларов на 06:39 по Гринвичу. Контракт WTI на первый месяц снизился на 6,9% с 15 августа, тогда как фьючерсы на Brent упали на 6,4% за тот же период.

Цены снизились на фоне отчета в среду, который показал пересмотренную статистику занятости в США, крупнейшем потребителе нефти в мире. Данные свидетельствуют, что в 2024 году было создано меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Кроме того, слабые экономические показатели из Китая, второй по величине экономики мира и крупнейшего импортера нефти, тоже способствовали снижению цен.

Инвесторы также ожидают, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, такие как Россия, известные как ОПЕК +, могут отменить некоторые добровольные сокращения добычи в октябре, что приведет к увеличению предложения.Цены на нефть упали пятую сессию подряд в четверг, поскольку инвесторы обеспокоены перспективами мирового спроса, несмотря на сокращение запасов топлива в США.

Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova, отметила, что слабый мировой спрос и потенциальная угроза отказа ОПЕК+ от сокращения добычи оказывают давление на нефть, хотя конфликт на Ближнем Востоке и геополитическая напряженность в других регионах склоняют риски в пользу роста цен.

Инвесторы также обеспокоены тем, как будет развиваться производство в ОПЕК+ в четвертом квартале, если сокращения добычи будут отменены, хотя они могут быть приостановлены или отменены при необходимости.Аналитики ING отмечают, что растущее давление на цены повышает вероятность того, что ОПЕК+ может отказаться от своих планов постепенного увеличения предложения с октября, поскольку их реализация, вероятно, приведет к дальнейшему снижению цен.

Цены на нефть падают, несмотря на отчет правительства США, который показал, что запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США сократились в течение недели, закончившейся 16 августа, в то время, когда нефтеперерабатывающие заводы увеличили свои объемы.

Аналитики Citi отметили, что, несмотря на сокращение запасов сырой нефти и других ключевых продуктов, слабые данные по импорту нефти из Китая и низкий спрос на средние дистилляты в США способствовали снижению геополитической премии на нефтяных рынках.

Беспокойство относительно войны между Израилем и Газой уменьшилось на прошлой неделе, поскольку США, Израиль и ХАМАС пытаются достичь соглашения о прекращении огня, хотя дипломатические усилия США в начале этой недели завершились без перемирия.

Рыночный стратег IG Еп Джун Ронг в электронном письме отметил, что сейчас катализаторы роста нефти выглядят ограниченными, поскольку растут шансы на прекращение огня на Ближнем Востоке, что заставляет рынок переоценивать геополитические риски. Он также добавил, что экономические условия в США, хотя и способствуют будущему смягчению политики, пока не дают уверенности в улучшении прогнозов спроса на нефть.

Напомним 

Вчера, цены на нефть снизились до двухнедельного минимума на фоне уменьшения угрозы поставок на Ближнем Востоке после прогресса в переговорах по прекращению огня в Газе и ухудшения экономических показателей в Китае, что повлияло на глобальный спрос на топливо.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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