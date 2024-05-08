Цена на биткоин упала до 62 тысяч долларов: в чем причина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  151450 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  142306 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  145936 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  221616 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109391 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120454 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120617 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120889 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229114 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
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2 мая 2024, 13:14  •  212171 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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30 апреля 2024, 14:32  •  488935 просмотра

Цена на биткоин упала до 62 тысяч долларов: в чем причина

Цена биткоина упала до $62 523 на фоне регуляторных проблем, снижения интереса к криптовалютным инвестиционным продуктам и укрепления доллара США.

Экономика •   •  11462 просмотра
Цена на биткоин упала до 62 тысяч долларов: в чем причина

ВАКС заочно избрал меру пресечения экс-главе Фонда госимущества Сенниченко

ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Фонда государственного имущества Сенниченко, который, по данным следствия, возглавлял преступную группу, которая в 2019-2021 годах завладела более 500 миллионами гривен государственных предприятий, таких как "Одесский припортовый завод" и "Объединенная горно-химическая компания".

Криминал и ЧП •   •  10651 просмотра
ВАКС заочно избрал меру пресечения экс-главе Фонда госимущества Сенниченко

Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"

Служба безопасности Украины задержала в Кривом Роге 27-летнего местного жителя, который координировал с российским "военачальником" расположение украинских позиций противовоздушной обороны и военных блокпостов для возможного нанесения ракетных ударов войсками рф.

Война •   •  12139 просмотра
Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"

Коломойскому сообщили еще одно подозрение

Известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, добытого преступным путем, сообщено о подозрении в организации заказного убийства.

Криминал и ЧП •   •  11169 просмотра
Коломойскому сообщили еще одно подозрение

Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов

За минувшие сутки российские войска 19 раз обстреляли приграничные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей, вызвав 77 взрывов и повредив гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  10910 просмотра
Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов

После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров

Макрон и Си пообедали в горном ресторане на высоте 2150 метров над уровнем моря в Пиренеях, где в непривычной дипломатической обстановке обсудили войну россии в Украине и вопросы торговли.

политика •   •  12568 просмотра
После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров

российский производитель самолетов выкупает собственную продукцию в странах Азии и Африки, тратя на это сотни миллионов долларов

За два года полномасштабной войны российский производитель самолетов "яковлев" импортировал от иностранных партнеров продукцию собственного производства на сумму около 420 млн долларов, чтобы иметь возможности ускорить производства истребителей Су-30 и других военных самолетов.

Война •   •  11270 просмотра
российский производитель самолетов выкупает собственную продукцию в странах Азии и Африки, тратя на это сотни миллионов долларов

рф атаковала энергетику в 6 регионах, есть повреждения газовой инфраструктуры на западе, вечером возможны ограничения - Минэнерго

Российские войска массированно атаковали энергетическую инфраструктуру в 6 областях, нанеся ущерб энергосистеме и газовой инфраструктуре, есть ограничения для более 200 000 абонентов в Харьковской области, возможны вечерние ограничения для потребителей.

Война •   •  11179 просмотра
рф атаковала энергетику в 6 регионах, есть повреждения газовой инфраструктуры на западе, вечером возможны ограничения - Минэнерго

В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза, уничтожив нефтепродукты и инфраструктуру оккупантов.

Война •   •  35968 просмотра
В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

Европейский суд по правам человека обязал Грузию выплатить 153 600 евро компенсации жертвам насильственного разгона митинга "ночь гаврилова" в Тбилиси в 2019 году.

Новости Мира •   •  31039 просмотра
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"