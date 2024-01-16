ЦАХАЛ выводит из Сектора Газа одну из четырех дивизий
Киев • УНН
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела 36-ю дивизию из Полосы Газы для тренировок и реконструкции в рамках запланированной долгосрочной стратегии ведения войны против Хамаса. Три оставшиеся дивизии продолжают операции в различных зонах.
Армия обороны Израиля вывела 36-ю дивизию из Газы для восстановления и обучения, оставив три другие дивизии, которые воюют против ХАМАСа в Секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ, передает УНН.
Детали
Вывод дивизии является частью планов ЦАХАЛа по длительной войне против ХАМАСа при сохранении боеспособности войск.
Подразделения дивизии получат короткий перерыв, затем вернутся на период подготовки, после чего ЦАХАЛ решит, нужно ли их передислоцировать и куда именно, согласно последним оценкам.
В течение последних двух месяцев 36-я дивизия действовала на севере Газы, ликвидируя батальоны ХАМАСа.
162-я дивизия остается на севере Газы, проводя зачистки с целью выявления инфраструктуры ХАМАСа и уничтожения или захвата оставшихся боевиков; 99-я дивизия действует в центральной части сектора; 98-я дивизия борется с ХАМАСом в районе Хан-Юниса на юге Газы.
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ЦАХАЛ выводит из Сектора Газа одну из четырех дивизий
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела 36-ю дивизию из Полосы Газы для тренировок и реконструкции в рамках запланированной долгосрочной стратегии ведения войны против Хамаса. Три оставшиеся дивизии продолжают операции в различных зонах.
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