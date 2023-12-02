ЦАХАЛ нанес удары по более 400 объектам в секторе Газа после возобновления боевых действий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в субботу, что продолжает наносить удары по сектору Газа, пишет УНН.

За прошедшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 400 террористическим объектам на всей территории сектора Газа. За ночь истребители ВВС нанесли удары по более 50 целям в районе Хан-Юниса - сообщил ЦАХАЛ в соцсетях.

Войска ЦАХАЛ, как отмечается, нанесли удары по боевикам и инфраструктуре ХАМАС в районе Бейт-Лахии, открывая огонь из танков и нанося удары с воздуха. Также сообщается, что израильская армия вела артиллерийский огонь и наносила авиаудары на севере сектора Газа. "Эти удары включали удар летательным аппаратом по террористической ячейке, устраивавшей засаду на войска ЦАХАЛ, а также удар истребителя по мечети, используемой "Исламским джихадом" как оперативный командный центр", - сообщили в ЦАХАЛ.

Кроме того, как сообщается, войска ЦАХАЛ нанесли и другие удары, среди целей были склад оружия и инфраструктура "для восстановления террористического потенциала ХАМАС".

Также указано, что ночью военно-морские силы Израиля "провели целенаправленную оперативную операцию в гавани Хан-Юнис и Дейр-эль-Баласи на юге сектора Газа, в ходе которой они нанесли удары по военным объектам ХАМАС с использованием точных боеприпасов, а также удары по инфраструктуре и технике, используемой военно-морскими силами ХАМАС".

"Войска ЦАХАЛ также препятствовали действиям террористических ячеек и вели огонь по террористическим объектам на севере сектора Газы", - говорится в сообщении.

Напомним

1 декабря после семидневного перемирия, во время которого была освобождена часть израильских заложников и палестинских заключенных, ЦАХАЛ возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа из-за нарушения оперативной паузы со стороны ХАМАС.