ЦАХАЛ нанес удары по более 400 объектам в секторе Газа после возобновления боевых действий
Киев • УНН
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила более 400 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы, после возобновления боевых действий
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в субботу, что продолжает наносить удары по сектору Газа, пишет УНН.
За прошедшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 400 террористическим объектам на всей территории сектора Газа. За ночь истребители ВВС нанесли удары по более 50 целям в районе Хан-Юниса
Войска ЦАХАЛ, как отмечается, нанесли удары по боевикам и инфраструктуре ХАМАС в районе Бейт-Лахии, открывая огонь из танков и нанося удары с воздуха. Также сообщается, что израильская армия вела артиллерийский огонь и наносила авиаудары на севере сектора Газа. "Эти удары включали удар летательным аппаратом по террористической ячейке, устраивавшей засаду на войска ЦАХАЛ, а также удар истребителя по мечети, используемой "Исламским джихадом" как оперативный командный центр", - сообщили в ЦАХАЛ.
Кроме того, как сообщается, войска ЦАХАЛ нанесли и другие удары, среди целей были склад оружия и инфраструктура "для восстановления террористического потенциала ХАМАС".
Также указано, что ночью военно-морские силы Израиля "провели целенаправленную оперативную операцию в гавани Хан-Юнис и Дейр-эль-Баласи на юге сектора Газа, в ходе которой они нанесли удары по военным объектам ХАМАС с использованием точных боеприпасов, а также удары по инфраструктуре и технике, используемой военно-морскими силами ХАМАС".
"Войска ЦАХАЛ также препятствовали действиям террористических ячеек и вели огонь по террористическим объектам на севере сектора Газы", - говорится в сообщении.
Напомним
1 декабря после семидневного перемирия, во время которого была освобождена часть израильских заложников и палестинских заключенных, ЦАХАЛ возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа из-за нарушения оперативной паузы со стороны ХАМАС.
ЦАХАЛ нанес удары по более 400 объектам в секторе Газа после возобновления боевых действий
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила более 400 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы, после возобновления боевых действий.
Армия рф ночью попала в медицинское учреждение в Херсоне
Российские войска ночью атаковали Херсон, повредив медицинское учреждение.
Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,4 тыс. грузовиков
Около 2,4 тыс. грузовиков стоят в очередях на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков. Блокировка затрагивает четыре основных пункта пропуска
600 грузовиков стоят в очереди на границе со стороны Словакии на фоне блокады перевозчиков
Около 600 грузовиков стоят в очереди на словацко-украинской границе после того, как словацкие перевозчики начали блокировать границу, присоединившись к польским водителям.
Ночью враг атаковал Одесскую область, есть попадание - Кипер
рф атаковала Одесскую область с помощью беспилотников, 10 из которых были сбиты, однако есть попадание на объект инфраструктуры, что повлекло пожар без жертв.
На Запорожской АЭС ночью произошел полный блэкаут - Энергоатом
Запорожская АЭС пережила полное обесточивание, что угрожало ядерной безопасности; восстановленная линия электропередач соединила ее с украинской системой.
Непогода оставила без света более 350 населенных пунктов, проезд по основным дорогам есть
Непогода вызвала обесточивание 357 населенных пунктов в четырех областях Украины, однако все основные дороги остаются проездными.
Налипание мокрого снега, гололед и туман: синоптики дали прогноз на три дня
В течение следующих трех дней в Украине ожидается дождь, мокрый снег, туман и гололедица без существенного снижения температуры. На западе страны пройдут сильные осадки, а на юго-востоке - небольшой дождь.
Луганская область: российские войска проводят наземные операции и обстреливают Невское и Белогоровку
Вражеские силы проводят наземные операции при поддержке авиации на Луганщине, атакуя такие районы, как Серебрянский лес и Стельмаховка. Невское и Белогоровка подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.
Российский обстрел в Херсонской области привел к гибели человека, повреждена школа
Один человек погиб и еще один получил ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны противника, в результате которых повреждены жилые кварталы, в том числе учебное заведение.