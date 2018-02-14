Труханова задержали в аэропорту "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали пограничники и передали сотрудникам НАБУ сегодня утром в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщила журналистка "Радио Свобода" Наталья Седлецкая в Facebook, передает УНН.
"Геннадий Труханов сегодня утром прилетел из Варшавы в Киев, рейсовым самолетом в "Борисполь", сообщили мои источники в аэропорту.
Мэр Одессы сразу был задержан пограничниками и передан сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины", - сообщила она.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 6 должностных лиц горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержало трех человек.