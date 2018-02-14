Труханова затримали в аеропорту "Бориспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міського голову Одеси Геннадія Труханова затримали прикордонники і передали співробітникам НАБУ сьогодні зранку у аеропорту “Бориспіль”. Про це повідомила журналістка “Радіо Свобода” Наталія Седлецька у Facebook, передає УНН.
"Геннадій Труханов сьогодні зранку прилетів з Варшави до Києва, рейсовим літаком в "Бориспіль", повідомили мої джерела в аеропорту.
Міський голова Одеси одразу був затриманий прикордонниками і переданий співробітникам Національного антикорупційного бюро України," - повідомила вона.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України підозрює мера Одеси Геннадія Труханова та ще 6 посадовців міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомила про підозру, а також затримала трьох осіб.