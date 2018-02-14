Труханова затримали в аеропорту "Бориспіль"

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 204903 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 214545 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 344823 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 238339 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 349097 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 221946 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 244806 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 256362 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247860 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136659 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.1 м/с
69 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

26 березня, 20:40 • 33995 перегляди
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 38093 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 71676 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 53302 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 51100 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 160256 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 204889 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 344806 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 349084 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 291501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 105985 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 95673 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 129016 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 146134 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 151273 перегляди
Актуальне
Труханова затримали в аеропорту "Бориспіль"

Труханова затримали в аеропорту "Бориспіль"

Київ • УНН

 • 10243 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міського голову Одеси Геннадія Труханова затримали прикордонники і передали співробітникам НАБУ сьогодні зранку у аеропорту “Бориспіль”. Про це повідомила журналістка “Радіо Свобода” Наталія Седлецька у Facebook, передає УНН.

"Геннадій Труханов сьогодні зранку прилетів з Варшави до Києва, рейсовим літаком в "Бориспіль", повідомили мої джерела в аеропорту.

Міський голова Одеси одразу був затриманий прикордонниками і переданий співробітникам Національного антикорупційного бюро України," - повідомила вона.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України підозрює мера Одеси Геннадія Труханова та ще 6 посадовців міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомила про підозру, а також затримала трьох осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,485.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,069.27
Ethereum
$2,029.84