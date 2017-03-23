Трое украинских военных ранены в зоне АТО с начала суток - штаб

"Обстрелы позиций сил АТО не прекращаются. Всего зафиксировано 43 случая открытия огня, в том числе с использованием оружия запрещенного минскими соглашениями. С начала суток ранены трое украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий.