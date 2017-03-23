Трое украинских военных ранены в зоне АТО с начала суток - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО ранены трое украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Обстрелы позиций сил АТО не прекращаются. Всего зафиксировано 43 случая открытия огня, в том числе с использованием оружия запрещенного минскими соглашениями. С начала суток ранены трое украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий.