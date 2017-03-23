Троє українських військових поранені в зоні АТО з початку доби - штаб

“Обстріли позицій сил АТО не припиняються. Всього зафіксовано 43 випадки відкриття вогню, у тому числі з використанням зброї забороненої Мінськими угодам. З початку доби поранено трьох українських військовослужбовців”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець.