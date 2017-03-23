Троє українських військових поранені в зоні АТО з початку доби - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО поранено троє українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Обстріли позицій сил АТО не припиняються. Всього зафіксовано 43 випадки відкриття вогню, у тому числі з використанням зброї забороненої Мінськими угодам. З початку доби поранено трьох українських військовослужбовців”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець.