Троє українських військових поранені в зоні АТО з початку доби - штаб

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КИЇВ. 23 березня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО поранено троє українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Обстріли позицій сил АТО не припиняються. Всього зафіксовано 43 випадки відкриття вогню, у тому числі з використанням зброї забороненої Мінськими угодам. З початку доби поранено трьох українських військовослужбовців”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець.

Українські Національні Новини

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