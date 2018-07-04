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Три человека погибли в результате лобового столкновения внедорожника с микроавтобусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели в ДТП трех человек в пригороде Чернигова. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает УНН.

“В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля ”Джили“ погибли на месте. Каретой экстренной медицинской помощи в больницу доставлена ​​еще одна пассажир автомобиля „Джили“”, - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает данные умерших и пострадавших.

Как отмечается, трагедия произошла за автомобильным мостом через Десну, где в результате лобового столкновения “Газели” и “Джили” погиб водитель и две пассажирки легковушки. Правоохранители установили, что автомобиль “Джили”, двигаясь по Киевскому шоссе в направлении с. Колычевка, по автомобильному мосту (район Старого вокзала) совершил лобовое столкновение с автомобилем “Газель”, который двигался в сторону Чернигова.

Сообщение о происшествии поступило на службу “102” в 6:41. В полицию позвонил водитель и сообщил об ужасном ДТП возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Буковине мотоциклист влетел на большой скорости в авто и погиб.

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