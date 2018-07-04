Троє осіб загинули внаслідок лобового зіткнення позашляховика з мікроавтобусом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі у ДТП трьох осіб в передмісті Чернігова. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Чернігівській області, передає УНН.
“Внаслідок автопригоди водій та дві пасажирки автомобіля „Джилі“ загинули на місці. Каретою екстреної медичної допомоги до лікарні доставлена ще одна пасажир автомобіля „Джилі“”, — йдеться у повідомленні.
Наразі поліція встановлює дані померлих та потерпілих.
Як зазначається, трагедія сталася за автомобільним мостом через Десну, де в результаті лобового зіткнення “Газелі” та “Джилі” загинув водій та дві пасажирки легковика. Правоохоронці встановили, що легковик “Джилі”, рухаючись по Київському шосе в напрямку с. Количівка, за автомобільним мостом (район Старого вокзалу) здійснив лобове зіткнення з автомобілем “Газель”, який рухався в бік Чернігова.
Повідомлення про подію надійшло на службу “102” о 6:41. До поліції зателефонував водій і повідомив про жахливе ДТП біля автомобільного мосту через Десну у передмісті Чернігова. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.
Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) — карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Триває досудове розслідування.
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