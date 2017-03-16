Три человека погибли в ДТП в Черкасской области

Дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями произошла вчера, 15 марта, около 21:00, в г. Корсунь-Шевченковский по улице Ярослава Мудрого.

По предварительным данным водитель автомобиля "ВАЗ 21099", двигаясь в направлении центра г. Корсунь-Шевченковский, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с мотороллером "Альфа". После этого автомобиль "ВАЗ-21099" съехал на обочину и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля "ВАЗ 21099" от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель мотороллера и его пассажирка 1977 года рождения, были доставлены в Корсунь-Шевченковскую ЦРБ, где от полученных травм скончались.

Также в больницу с травмами доставили пассажира автомобиля.

Правоохранителями пока решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Как сообщал УНН, автомобиль во Львове въехал в стену, пострадали пять человек.