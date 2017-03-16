Троє людей загинули в ДТП на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У дорожньо-транспортній пригоді на Черкащині загинуло троє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.
Дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками сталася вчора, 15 березня, близько 21:00, в м. Корсунь-Шевченківський по вулиці Ярослава Мудрого.
За попередніми даними водій автомобіля “ВАЗ 21099”, рухаючись в напрямку центра м. Корсунь-Шевченківський, виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з моторолером “Альфа”. Після цього автомобіль “ВАЗ-21099” з’їхав на узбіччя та перекинувся.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, водій автомобіля “ВАЗ 21099” від отриманих травм загинув на місці пригоди. Водій моторолера та її пасажирка 1977 року народження, були доставлені до Корсунь-Шевченківської ЦРЛ, де від отриманих травм померли.
Також до лікарні із травмами доставили пасажира автівки.
Правоохоронцями наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Як повідомляв УНН, легковик у Львові в’їхав у стіну, постраждали п’ятеро осіб.