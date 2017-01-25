Три человека погибли в ДТП в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. На 53-м км автодороги Киев-Одесса в результате ДТП вблизи села Кодаки погибли три человека и еще один пострадал. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Установлено, что 44-летний житель города Белая Церковь, управляя автомобилем "ГАЗ-31105" не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение, после чего выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "ЗАЗ-110307".
Из-за ДТП пассажир автомобиля "ЗАЗ" погиб на месте. Трое участников ДТП с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу, двое из которых скончались.
У водителя автомобиля "ГАЗ" взят анализ крови на содержание алкоголя.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.