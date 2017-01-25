Троє людей загинули у ДТП на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На 53-му км автодороги Київ-Одеса внаслідок ДТП поблизу села Кодаки загинули троє людей та ще одна особа постраждала. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Київської області.
Встановлено, що 44-річний житель міста Біла Церква, керуючи автомобілем “ГАЗ-31105”, не впорався з керуванням і наїхав на бетонну огорожу, після чого виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автівкою “ЗАЗ-110307”.
Через ДТП пасажир автомобіля “ЗАЗ” загинув на місці. Трьох учасників автопригоди із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано до районної лікарні, двоє з яких померли.
У водія автівки “ГАЗ” взято аналіз крові на вміст алкоголю.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.