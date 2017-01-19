Трое футболистов покинули состав ФК "Зирка"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Защитник Владимир Баенко, полузащитник Руслан Зубков и нападающий Роман Локтионов разорвали контракты с Кропивницкой "Зиркой" по обоюдному согласию сторон, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В.Баенко присоединился к команде накануне нынешнего сезона. Всего в футболке "Зиркы" провел 15 матчей, из них 14 в составе первой команды и одну за U-21. Голами не отличался.
Р.Зубков присоединился к команде зимой прошлого года, в футболке "Зиркы" провел 18 игр. Р.Локтионов в 2016 году вместе с Кропивницкой командой стал чемпионом Первой лиги. В целом же за "Зирку" игрок провел 50 игр, из которых 4 в составе U-21, забил 9 голов.
Как сообщал УНН, ФК "Зирка" будет проводить зимний тренировочный сбор на Кипре.