Троє футболістів залишили склад ФК "Зірка"

В.Баєнко приєднався до "Зірки" напередодні нинішнього сезону. Загалом у футболці "Зірки" провів 15 матчів, з них 14 у складі першої команди та один за U-21. Голами не відзначався.

Р.Зубков приєднався до команди взимку минулого року, у футболці "Зірки" провів 18 ігор. Р.Локтіонов у 2016 році разом з "Зіркою" став чемпіоном Першої ліги. Загалом же за "Зірку" гравець провів 50 ігор, з яких 4 у складі "Зірки" U-21, забив 9 голів.

Як повідомляв УНН, ФК "Зірка" проводитиме зимовий тренувальний збір на Кіпрі.