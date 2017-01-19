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Троє футболістів залишили склад ФК "Зірка"

Троє футболістів залишили склад ФК "Зірка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Захисник Володимир Баєнко, півзахисник Руслан Зубков та нападник Роман Локтіонов розірвали контракти із кропивницькою "Зіркою" за обопільною згодою сторін, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

В.Баєнко приєднався до "Зірки" напередодні нинішнього сезону. Загалом у футболці "Зірки" провів 15 матчів, з них 14 у складі першої команди та один за U-21. Голами не відзначався.

Р.Зубков приєднався до команди взимку минулого року, у футболці "Зірки" провів 18 ігор. Р.Локтіонов у 2016 році разом з "Зіркою" став чемпіоном Першої ліги. Загалом же за "Зірку" гравець провів 50 ігор, з яких 4 у складі "Зірки" U-21, забив 9 голів.

Як повідомляв УНН, ФК "Зірка" проводитиме зимовий тренувальний збір на Кіпрі.

Українські Національні Новини

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