Трое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

"В результате активных боевых действий вблизи Каменки, Авдеевки и Новоалександровки трое защитников Украины получили ранения и были оперативно эвакуированы в военные мобильные госпитали", - отметил А.Лысенко.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ.