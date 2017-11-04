Трое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"В результате активных боевых действий вблизи Каменки, Авдеевки и Новоалександровки трое защитников Украины получили ранения и были оперативно эвакуированы в военные мобильные госпитали", - отметил А.Лысенко.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ.