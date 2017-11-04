Трьох українських військових поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції троє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Внаслідок активних бойових дій поблизу Кам'янки, Авдіївки та Новоолександрівки троє захисників України зазнали поранень і були оперативно евакуйовані до військових мобільних госпіталів", - зазначив А.Лисенко.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 29 разів обстріляли позиції ЗСУ.