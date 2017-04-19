Трипольская и Змиевская ТЭС работают в режиме "горячего ожидания" - Минэнергоугля

"Трипольская ТЭС продолжает работать, но в режиме "горячего ожидания". Режим характеризуется полной готовностью включиться в энергосистему по команде диспетчера рынке. Коллектив предприятия находится на рабочих местах, выполняет производственные задания, получает заработную плату. В таком же режиме находится и Змиевская ТЭС", - отметили в министерстве.

При этом, по информации Минэнергоугля, запасы угля на складах этих двух ТЭС соответствуют работе в течение 1-1,5 месяца.

Напомним, 12 апреля Кабинет министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в энергетике Украины еще на месяц.

Как сообщалось, приостановили работу из-за отсутствия топлива Приднепровская ТЭС, Криворожская ТЭС, Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС. 18 апреля остановила работу Славянская ТЭС.