Трипільська та Зміївська ТЕС працюють в режимі “гарячого очікування” — Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Трипільська та Зміївська ТЕС працюють в режимі “гарячого очікування” і будуть готові включитися в енергосистему по команді диспетчера ринку. Про це повідомили УНН у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.
“Трипільська ТЕС продовжує працювати, але в режимі „гарячого очікування“. Режим характеризується цілковитою готовністю включитись в енергосистему по команді диспетчера ринку. Колектив підприємства знаходиться на робочих місцях, виконує виробничі завдання, отримує заробітну плату. В такому ж режимі перебуває і Зміївська ТЕС”, — зазначили у міністерстві.
При цьому, за інформацією Міненерговугілля, запаси вугілля на складах цих двох ТЕС відповідають роботі протягом 1-1,5 місяці.
Нагадаємо, 12 квітня Кабінет міністрів України продовжив тимчасові надзвичайні заходи в енергетиці України ще на місяць.
Як повідомлялося, призупинили роботу через відсутність палива Придніпровська ТЕС, Криворізька ТЕС, Трипільська ТЕС та Зміївська ТЕС. 18 квітня зупинила роботу Слов’янська ТЕС.