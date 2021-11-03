Трехочковый на последних секундах принес "Киев-Баскет" третий выигрыш в Кубке Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. БК "Киев-Баскет" одержал третью победу в групповом этапе Кубка Европы ФИБА, сумев на последних секундах отпраздновать победу над польским "Трефл-Сопот", информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
Киевляне провали вторую половину первой четверти. Если первые пять минут команды шли на равных, то дальше игроки "Киев-Баскета" перестали попадать в кольцо, поэтому счет с 12:10 превратился в 22:10.
Во второй четверти гости продолжали неудачно играть в нападении. Куда лучше наша команда заиграла в третий четверти - началось все с рывка 8:2, затем Томсон и Вудсон попали по трехочковому, сравняв счет 40:40. После этого киевляне даже вышли вперед на 5 очков, но "Трефл Сопот" сумел собраться и до перерыва вернуть себе преимущество, хоть и минимальную - 50:49.
В начале четвертой четверти у "Киев-Баскета" снова случился провал - всего 2 очка за 5 минут при 9 пропущенных очках. И снова пришлось отыгрывать отставание в 8 очков. И "Киев-Баскету" это удалось за 30 секунд до конца четвертой четверти. В последней атаке хозяев Янник Франке не попал трехочковый, но мяч оставался у них - в итоге Брендон Янг за две секунды до конца отправил мяч в корзину.
"Киев-Баскет" имел 1,8 секунды для броска и им удалось вырвать победу. Трехочковый гейм-Виннер на счету Кэффи. Ценности этому броску добавляет то, что до этого на счету Кэффи в игре было лишь 2 очка - 66:65.
У столичного клуба 14 очков набрал Скапинцев, 13 у Томпсона, 12 у Вудсона.
Дополнения
Киевляне с 3-мя выигрышами идут первыми в квартете В. У "Рилски Спортист" и "Хапоэль Эйлат" по два выигрыша.