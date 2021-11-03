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Триочковий на останніх секундах приніс "Київ-Баскет" третій виграш в Кубку Європи ФІБА

Київ • УНН

 • 19124 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. БК "Київ-Баскет" здобув третю перемогу у груповому етапі Кубка Європи ФІБА, зумівши на останніх секундах відсвяткувати перемогу над польським "Трефл-Сопот", інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Триочковий на останніх секундах приніс "Київ-Баскет" третій виграш в Кубку Європи ФІБА

Деталі

Кияни провали другу половину першої чверті. Якщо перші п'ять хвилин команди йшли на рівних, то далі гравці "Київ-Баскету" перестали потрапляти у кільце, тому рахунок з 12:10 перетворився на 22:10.

У другій чверті гості продовжували невдало грати у нападі. Куди краще наша команда заграла у третій чверті – почалося все з ривку 8:2, потім Томсон та Вудсон потрапили по триочковому, зрівнявши рахунок 40:40. Після цього кияни навіть вийшли вперед на 5 очок, але "Трефл Сопот" зумів зібратись і до перерви повернути собі перевагу, хоч і мінімальну – 50:49.

На початку четвертої чверті у "Київ-Баскета" знову стався провал - всього 2 очки за 5 хвилин при 9 пропущених очках. І знову довелося відігравати відставання у 8 очок. І "Київ-Баскету" це вдалося за 30 секунд до кінця четвертої чверті. В останній атаці господарів Яннік Франке не влучив триочковий, але м'яч залишався у них – у підсумку Брендон Янг за дві секунди до кінця відправив м'яч до кошика.

"Київ-Баскет" мав 1,8 секунди для кидка і їм вдалося вирвати перемогу. Трьохочковий гейм-віннер на рахунку Кеффі. Цінності цьому кидку додає те, що до цього на рахунку Кеффі у грі було лише 2 очки – 66:65.
У столичного клубу 14 очок набрав Скапінцев, 13 у Томпсона, 12 у Вудсона.

Доповнення

Кияни з 3-ма виграшами йдуть першими у квартеті В. У "Рілскі Спортіст" і "Хапоель Ейлат" по два виграші.

Українські Національні Новини

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