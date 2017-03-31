Трехдневная Пасхальная ярмарка хендмейда стартовал в Ужгороде

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76586 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110961 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169161 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124349 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121576 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115108 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106035 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трехдневная Пасхальная ярмарка хендмейда стартовал в Ужгороде

Трехдневная Пасхальная ярмарка хендмейда стартовал в Ужгороде

Киев  •  УНН

 • 33300 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня, 31 марта, в центре Ужгорода на Театральной площади открыли трехдневный Пасхальная ярмарка, передает корреспондент УНН.

Все изделия, представленные на продажу, изготовили закарпатские мастера хендмейда.

“Участие в мероприятии принимают 44 мастера прикладного искусства. Они откликнулись на наше предложение и поддержали инициативу продолжить традицию тематических ярмарка в центре города. В начале марта мы уже проводили Весенний хендмейд-Торжок, который очень понравился и горожанам и туристам ”, - рассказала УНН организатор ярмарки, волонтер Галина Ярцева.

Пасхальные корзины, полотенца, свечи, венки, пряники, кролики и цыплята, букеты, картины, посуда и другие тематические изделия можно приобрести непосредственно у авторов работ.

Наибольшее количество и вариаций среди товаров ярмарке все же касается Пасхальных яиц. Писанки, крашенки, дряпанки, кондитерские яйца, мыло ручной работы в виде пасхальных яиц, писанки в техниках декупаж, папье-маше, резьбы по скорлупе, текстильные, деревянные, пластиковые, кофейные яйца создали закарпатские мастера для украшения Пасхальный корзин.

Мастер Беата Товт предложила на продажи яйца в технике карвинг, или резьбы по яичной скорлупе.

“Работала я с куриными и утиными яйцами, которые получили такой вид с помощью бор-машины и художественной росписи. Закреплена поверхность яйца лаком и грунтовкой”, — рассказала Б. Товт.

Пасхальная ярмарка, инициированный закарпатскими волонтерами, продлится на берегу р.Уж до 2 апреля. А уже с 20 апреля областной центр Закарпатья принимать гостей “Сакура Фест”.

Напомним, 30 марта кованую и витражную писанки представили в центре Мукачево .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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