Трехдневная Пасхальная ярмарка хендмейда стартовал в Ужгороде

Все изделия, представленные на продажу, изготовили закарпатские мастера хендмейда.

“Участие в мероприятии принимают 44 мастера прикладного искусства. Они откликнулись на наше предложение и поддержали инициативу продолжить традицию тематических ярмарка в центре города. В начале марта мы уже проводили Весенний хендмейд-Торжок, который очень понравился и горожанам и туристам ”, - рассказала УНН организатор ярмарки, волонтер Галина Ярцева.

Пасхальные корзины, полотенца, свечи, венки, пряники, кролики и цыплята, букеты, картины, посуда и другие тематические изделия можно приобрести непосредственно у авторов работ.

Наибольшее количество и вариаций среди товаров ярмарке все же касается Пасхальных яиц. Писанки, крашенки, дряпанки, кондитерские яйца, мыло ручной работы в виде пасхальных яиц, писанки в техниках декупаж, папье-маше, резьбы по скорлупе, текстильные, деревянные, пластиковые, кофейные яйца создали закарпатские мастера для украшения Пасхальный корзин.

Мастер Беата Товт предложила на продажи яйца в технике карвинг, или резьбы по яичной скорлупе.

“Работала я с куриными и утиными яйцами, которые получили такой вид с помощью бор-машины и художественной росписи. Закреплена поверхность яйца лаком и грунтовкой”, — рассказала Б. Товт.

Пасхальная ярмарка, инициированный закарпатскими волонтерами, продлится на берегу р.Уж до 2 апреля. А уже с 20 апреля областной центр Закарпатья принимать гостей “Сакура Фест”.

Напомним, 30 марта кованую и витражную писанки представили в центре Мукачево .