Триденний Великодній ярмарок хендмейду стартував в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні, 31 березня, у центрі Ужгорода на площі Театральній відкрили триденний Великодній ярмарок, передає кореспондент УНН.
Усі вироби, представлені на продаж, виготовили закарпатські майстри хендмейду.
“Участь у заході беруть 44 майстри прикладного мистецтва. Вони відгукнулися на нашу пропозицію і підтримали ініціативу продовжити традицію тематичних ярмарок у центрі міста. На початку березня ми вже проводили Весняний хендмейд-торжок, який дуже сподобався і містянам і туристам”, — розповіла УНН організатор ярмарку, волонтер Галина Ярцева.
Великодні кошики, рушники, свічки, віночки, пряники, кролики та курчата, букети, картини, посуд та інші тематичні вироби можна придбати безпосередньо в авторів робіт.
Найбільша кількість і варіацій серед товарів ярмарку все ж стосується Великодніх яєць. Писанки, крашанки, дряпанки, кондитерські яйця, мило ручної роботи у вигляді крашанок, писанки у техніках декупаж, пап’є-маше, різьби по шкаралупі, текстильні, дерев’яні, пластикові, кавові яйця створили закарпатські майстри для окраси Великодній кошиків.
Майстриня Беата Товт запропонувала на продаж яйця у техніці карвінг, або різьби по яєчній шкаралупі.
“Працювала я з курячими та качиними яйцями, які отримали такий вигляд за допомогою бор-машини та художнього розпису. Закріплена поверхня яйця лаком та ґрунтовкою”, — розповіла Б. Товт.
Великодній ярмарок, ініційований закарпатськими волонтерами, триватиме на березі р.Уж до 2 квітня. А вже з 20 квітня обласний центр Закарпаття прийматиме гостей “Сакура Фесту”.
Нагадаємо, 30 березня ковану і вітражну писанки представили у центрі Мукачева.