Три грузовых вагона сошли с рельсов в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Комиссия регионального филиала "Донецкая железная дорога" расследует причины схождения с путей трех грузовых вагонов со шротом на соединительной пути станции Волноваха. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Случай произошел 8 апреля в 11:50, поезд двигался с небольшой скоростью - 16 км/ч. Движение пассажирских поездов между станциями Волноваха-Мариуполь не прекращался, его снабдили по парной колее. Для устранения схода вагонов задействовали восстановительный поезд со станции Волноваха", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Киеве Соломенском районе столкнулись 2 грузовых поезда.