Три грузовых вагона сошли с рельсов в Донецкой области

"Случай произошел 8 апреля в 11:50, поезд двигался с небольшой скоростью - 16 км/ч. Движение пассажирских поездов между станциями Волноваха-Мариуполь не прекращался, его снабдили по парной колее. Для устранения схода вагонов задействовали восстановительный поезд со станции Волноваха", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Киеве Соломенском районе столкнулись 2 грузовых поезда.