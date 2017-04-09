Три вантажні вагони зійшли з рейок на Донеччині

"Випадок стався 8 квітня об 11:50, поїзд рухався з невеликою швидкістю – 16 км/год. Рух пасажирських поїздів між станціями Волноваха-Маріуполь не припинявся, його забезпечили по парній колії. Для усунення сходу вагонів задіяли відбудовний поїзд зі станції Волноваха", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві в Солом'янському районі зіткнулися 2 вантажні потяги.