Три вантажні вагони зійшли з рейок на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Комісія регіональної філії “Донецька залізниця” розслідує інцидент щодо сходу трьох вантажних вагонів зі шротом на з’єднувальній колії станції Волноваха. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
"Випадок стався 8 квітня об 11:50, поїзд рухався з невеликою швидкістю – 16 км/год. Рух пасажирських поїздів між станціями Волноваха-Маріуполь не припинявся, його забезпечили по парній колії. Для усунення сходу вагонів задіяли відбудовний поїзд зі станції Волноваха", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Києві в Солом'янському районі зіткнулися 2 вантажні потяги.