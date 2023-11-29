Три общины Сумщины обстреляли российские оккупационные войска

Говорили о ситуации на левом берегу и усилении ПВО: Зеленский провел в Херсоне совещание

Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Зеленский обсудил оперативную ситуацию и усилия по укреплению прифронтовой противовоздушной обороны с военными командирами.