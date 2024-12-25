Три области Украины частично остались без тепла после массированной атаки рф
Киев • УНН
В результате ракетных ударов рф по энергетической системе Украины без теплоснабжения остались дома в Харьковской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. На ТЭС в Днепре погиб работник.
Вследствие массированной таки армии рф сегодня утром в трех областях Украины есть перебои с теплоснабжением. Речь идет о Харьковской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Об этом в среду заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.
Детали
Как указал Кулеба, в день Рождества рф нанесла массированный обстрел по энергетической системе Украины, чтобы оставить украинцев без тепла, воды и света.
Под ударом оказались Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская, Ивано-Франковская области.
«Несмотря на работу противовоздушной обороны, к сожалению, есть попадания», - подчеркнул Кулеба.
В части регионов по состоянию на сейчас есть перебои с теплоснабжением:
- Харьковщина - 500 тысяч абонентов остаются без тепла, это 2677 дома.
- Днепропетровщина - в Днепре и Зеленодольске 55 и 100 домов без теплоснабжения соответственно.
- Ивано-Франковская область - без тепла 81 жилой дом.
Специалисты работают, чтобы как можно скорее восстановить тепло.
Также Кулеба сообщил, что в Днепре из-за обстрела погиб работник ТЭС.
Дополнение
В Украине в результате массированной ракетно-дроновой атаки рф вынужденно введены меры ограничения, графики отключения электроэнергии будут действовать сегодня до конца суток.