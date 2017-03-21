Три человека погибли, восемь ранены в результате теракта в Афганистане

По словам чиновника, в понедельник вечером смертник привел в действие заминированный автомобиль у КПП в районе Герешк. Три человека погибли на месте, еще 8 получили ранения.

Официальный представитель администрации Гильменда Омар Зауак подтвердил информацию об этом инциденте, не предоставив точных сведений о количестве пострадавших.

"Расследование теракта уже начато", - добавил он.

Напомним, афганские солдаты открыли огонь по американским на базе НАТО, трое ранены.