Три человека погибли, восемь ранены в результате теракта в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Три человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в южной афганской провинции Гильменд. Об этом во вторник сообщил источник в местном правительстве, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
По словам чиновника, в понедельник вечером смертник привел в действие заминированный автомобиль у КПП в районе Герешк. Три человека погибли на месте, еще 8 получили ранения.
Официальный представитель администрации Гильменда Омар Зауак подтвердил информацию об этом инциденте, не предоставив точных сведений о количестве пострадавших.
"Расследование теракта уже начато", - добавил он.
Напомним, афганские солдаты открыли огонь по американским на базе НАТО, трое ранены.